Собянин рассказал, на сколько может увеличиться размер пенсии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти обсуждают вопрос об увеличении пенсии на 3 тыс. руб. Об этом он заявил, отвечая на вопрос, на сколько планируется увеличить эту социальную выплату.

Собянин отметил в интервью газете "Ведомости", что окончательное решение пока не принято. По словам Собянина, необходимость повышения пенсий вызвана снижением реальных доходов людей в последние годы.

По информации Пенсионного фонда, сейчас минимальный размер пенсии в Москве составляет 11 561 рубль.

Ранее Счетная палата заявила о сокращении пенсий в реальном выражении в ближайшие три года на 1,6%. Данные приводятся в заключении на проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.