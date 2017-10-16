СП сообщила о сокращении пенсий в реальном выражении в ближайшие годы

Счетная палата Российской Федерации заявила о сокращении пенсий в реальном выражении в ближайшие три года на 1,6%.

«В результате проведенных за последние годы изменений в пенсионной системе были утрачены механизмы повышения реального размера страхового пенсионного обеспечения граждан, что приводит к снижению уровня жизни указанной категории населения», — указали аудиторы в заключении на проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, - сообщает RSN.

С 1 января 2018 года страховые пенсии и фиксированные выплаты к ней будут проиндексированы на 3,7%, в 2019 и 2020 годах размер индексации будет уточняться по фактической инфляции за предыдущий год. Сейчас в проекте бюджета ПФР заложена индексация страховых пенсий в 2019 и 2020 годах по прогнозной инфляции 4%.