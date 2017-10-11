Кудрин рассказал, из-за чего могут вырасти налоги в России

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что бюджетное правило с ценой отсечения нефти в $40 за баррель неизбежно потребует повышения налогов в России.

По мнению Кудрина, российским властям следует пересмотреть прогнозные показатели цен на нефть, на основе которых писался бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

По его словам, чтобы избежать решений о повышении налогов, российским властям следует обновить прогнозную цену в бюджете и поднять ее хотя бы на пять долларов за баррель. Он также подчеркнул, что считает цену отсечения нефти в $40 за баррель «жесткой».

Ранее Алексей Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать сейчас деньги. По мнению экс-министра, "сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации".

Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair вновь высказался о необходимости реформ в стране. По словам Кудрина, рост экономики в России не превысит двух процентов в год, если не будут реализованы реформы.