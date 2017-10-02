Кудрин: рост экономики РФ не превысит 2% в год, если не начать реформы

Глава Фонда "Центр стратегических разработок", бывший министр финансов России Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair вновь высказался о необходимости реформ в стране.

По словам Кудрина, рост экономики в России не превысит двух процентов в год, если не будут реализованы реформы.

"Сегодня наш рост ВВП может быть 2% в год, не больше. Это в общем-то отражение слабых институтов", - цитирует Кудрина ТАСС.

По мнению главы ЦСР, в настоящее время необходимо "усилить роль губернаторов, усилить роль членов правительства в рамках определенных полномочий, правил, четче выстроить деятельность институтов, связанных с работой правоохранительных органов". "И прежде всего экономических институтов", - подчеркнул Кудрин.

По данным экс-главы Минфина, в среднем темп роста российской экономики за последние 10 лет составил только один процент в год с учетом кризиса 2008 года и рецессией в 2015-2016 годах. Он отметил, что это один из самых низких темпов роста для такого большого периода в истории СССР и России с конца 1920-х годов, если не брать период войны и период 1990-х годов, когда был переход к новому типу экономики.

Кудрин заявил о том, что новые американские санкции, которые ставят нашу страну в один ряд с Северной Корей и Ираном, несут имиджевые риски. дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Ранее на другом финансовом форуме Кудрин предложил "инвентаризацию" среди чиновников