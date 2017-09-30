Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать деньги

Глава совета Фонда "Центр стратегического развития" Алексей Кудрин дал совет россиянам, во что вкладывать сейчас деньги. По мнению бывшего министра финансов, "у нас сейчас разворот произойдет в сторону вложений в облигации".

Выступая на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair, Кудрин заявил, что облигации, как государственные, так и частных компаний, более надежные вложения, чем акции.

По его словам, если в банках по депозитам дают от 4 до 6 процентов годовых, то по облигациям около 8 процентов.

Новичкам глава ЦСР Алексей Кудрин посоветовал вкладывать в "голубые фишки" и инвестиционные счета.

По мнению Кудрина, в ближайшее время правительство будет занято выработкой новых стандартов регулирования и защиты граждан. Криптовалюты не будут легализованы в России как минимум в ближайшие два-три года, - предположил финансист.