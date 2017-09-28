Составлен рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил рейтинг двухсот крупнейших частных компаний Российской Федерации. На первых трех строчках рейтинга разместились "Лукойл", "Магнит" и X5 Retail Group.

"Сургутнефтегаз" опустился со второго на четвертое место

При составлении рейтинга учитывалась выручка компаний за год. Соответственно, выручка "Лукойла" по итогам 2016 года составила 4,7 трлн руб., выручка "Магнита" — 1,074 трлн руб., X5 — 1,034 триллиона.

Составители отмечают, что в этом году в перечень были включены банки и страховые компании.

Ранее рейтинг величайших умов современности опубликовала американская редакция журнала Forbes. В сотню самых главных умниц современности вошли предприниматели, политики и даже популярные предсказатели.