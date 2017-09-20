Forbes назвал 100 величайших бизнес-умов современности

Рейтинг величайших умов современности опубликовала американская редакция журнала «Форбс». В сотню самых главных умниц современности вошли предприниматели, политики и даже популярные предсказатели.

В сотню ведущих умов современности вошли бизнесмены, музыканты, политики и пророки, пишет газета «Известия».

В сотню великих умниц мира вошел лишь один россиянин - сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.

Коллегами Мильнера по рейтингу стали президент США Дональд Трамп, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Facebook Марк Цукерберг и разработчик Google Сергей Брин.

В сотню самых умных вошел и музыкант Пол Маккартни, а также «хип-хоп магнат» Шон Комбс.