Минтруд сообщил, когда повысят зарплаты бюджетникам

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о повышении зарплаты бюджетникам.

Согласно майским указам президента России, в 2018 году зарплата большинства категорий бюджетников должна стать кратной средней в регионах.

По словам Топилина, в этом году регионам на повышение зарплат выделено 40 миллиардов рублей, а в будущем году регионы из федерального бюджета получат 80 миллиардов рублей на выполнение указов президента по повышению зарплаты бюджетников.

Как подчеркнул министр, зарплаты бюджетников должны расти "без оговорок". Зарплаты врачей, преподавателей вузов, научных сотрудников должны быть вдвое выше, чем средняя по региону.Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 миллиардов рублей на выполнение задач по зарплате.

Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России