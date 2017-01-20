Слова и дела «Лукойла»: почувствуйте разницу

Новый год в России начался с подорожания бензина: сначала в опте, потом и в рознице. Деловая печать сообщает: «Обычно зимой нефтекомпании снижают оптовые цены из-за стагнирующего спроса, но в этом году ситуация усугубляется…». «Ведомости» пишут, что «Лукойл» уже поднял цену Аи-95 до 40 рублей за литр. Другие производители также увеличивают цены, хотя и не так сильно…

Спрашивается, почему? «Денег очень сильно хочется», - сердито отвечают автовладельцы, выезжая с заправок. Кто-то вспоминает, что глава «Лукойла» Вагит Алекперов еще в декабре в интервью телеканалу «Россия-24» прогнозировал рост цен в наступающем году на 8-10%. «Мы, конечно, не будем в один день перекладывать нагрузку на потребителя, - обещал нефтяной магнат. - Но в течение года…»

В этот момент даже ФАС не сдержалась. Ибо любому школьнику понятно, что такой «прогноз» не мог не привести «к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов России», - заявили антимонопольщики. Пришлось нефтяной компании официально опровергать своего президента: мол, его высказывание «не отражает планы «Лукойла» по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов…».

Здесь остается лишь напомнить, что на официальном сайте «Лукойла» в разделе «Корпоративные ценности» сказано прямо: «Все, что делает Компания, делается людьми и для людей». Остается лишь спросить: для кого именно?

Журнал Forbes неоднократно сообщал, что 50% «Лукойла» принадлежит иностранным инвесторам, 20% - прямо или косвенно контролируются самим главой компании, еще около 10% - вице-президентом Леонидом Федуном. Добавим сюда, что 88% запасов и 83% добычи углеводородов компании приходится на Россию.

Но, как говорится, бизнес есть бизнес. Остается надеяться, что топ-менеджеры «Лукойла», в соответствии с девизом, вывешенным на официальном сайте, ведут этот бизнес и руководят компанией «на основе честности и справедливости, уважительности и порядочности».

Кажется, все так и есть. К примеру, в эти дни г-н Алекперов сообщил, что компания «Лукойл» останавливает работу 200 нефтяных скважин в счет общероссийской доли снижения мировой нефтедобычи в соответствии с соглашением с ОПЕК и другими нефтедобывающими странами. Эта мера должна стабилизировать нефтяные цены на уровне 50-60 долларов за баррель.

«Для России добывать 10 млн баррелей при $50–60 выгоднее, чем добывать 15 млн баррелей при цене в $40, - заявил по этому поводу вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. - Это простая арифметика. Плюс нефть – это невозобновляемый ресурс, и продавать его надо как можно дороже», – подчеркнул он.

Но еще раньше компания заявила, что рассчитывает на возможность государственной компенсации от заморозки нефтедобычи. То есть, получить выгоду от роста цен «Лукойлу» недостаточно, хочется еще и легких бюджетных денег получить.

Похоже, этот подход компания пытается применить и в других отношениях с государством – в том числе при получении лицензий на федеральные недра. В новом году «Лукойл» намерен получить право пользования федеральным участком «Надежда» на шельфе Балтийского моря. В соответствующем письме, направленном в правительство РФ, г-н Алекперов напоминает, что возглавляемая им компания способна освоить участок «в кратчайшие сроки» и с «максимальной эффективностью», поскольку имеет опыт работы на Балтике.

Но самый главный аспект письма – предложение включить в условия участия в аукционе на получение лицензии «регистрацию в Калининградской области, а также опыт разработки месторождений в регионе». Как пишет по этому поводу «Коммерсант», если требования г-на Алекперова будут удовлетворены, «Лукойл» станет единственным недропользователем, который сможет получить лицензию на «Надежду». А как же тут с «честностью и справедливостью»?

Недавно газета The Moscow Post опубликовала статью «Лукойл эмигрирует в США по частям», в которой рассказывается о планах компании максимально вывести свой бизнес из России. «За годы своей бизнес-деятельности владельцы «Лукойл» приобрели уникальный опыт по созданию и управлению своими зарубежными активами, - пишет The Moscow Post. - Главным образом, с целью платить налоги в любой зарубежной юрисдикции, только не в России. Например, в свое время владельцы «Лукойл» зарегистрировали в одной из самых известных офшорных зон – на Британских Виргинских островах - дочернюю компанию Lukoil Overseas («Лукойл Оверсиз»).

Но теперь, утверждает издание, компания готовит новый плацдарм за рубежом, где платить налоги ей уже придется в стране, которая всячески ужесточает санкции против России. Причем, ряд менеджеров уже готовы в любой момент переехать в США, чтобы включиться в работу «Лукойл-Америка». Например, старший вице-президент «Лукойл» Валерий Субботин, которого в компании именуют «правой рукой» самого Алекперова, давно подал заявку на получение гражданства США и получил green-card, а его семья давно покинула Россию.

Некоторые эксперты считают, что выводя свой бизнес под американскую юрисдикцию «Лукойл» усложнит работу российских регулирующих органов, в частности МПР. Каким образом Министерства и ведомства должны будут регулировать лицензионную деятельность компании, если она будет находиться под т.н. защитой американского правосудия. Вот это сюрприз … «вместо исполнения указаний Президента и Правительства РФ по деофшоризации и развитии бизнеса на территории России происходит нечто сомнительное и не попадающее в логику национальной компании…».