Озвучен новый размер предполагаемого налога на тунеядство

Глава Минтруда Максим Топилин назвал справедливым возможное введение в России налога на тунеядство, который может составить до 25000 рублей в год. Что заставит неофициально работающих платить в соцфонды.

Названную сумму Топилин аргументировал тем, что для формирования пенсионных прав поступления за человека в ПФ должны составить не менее 15000 рублей. Плюс медицинское страхование, которое обходится регионам по 10000 р. в год за каждого неработающего. Как пояснили в пресс-службе Минтруда РИА Новости, аналогичный сбор уже существует в Белоруссии, где с позапрошлой весны неработающие граждане обязаны платить по 20 минимальных зарплат в год – в целях стимулирования к трудовой деятельности.

Каким образом предложение Минтруда соотносится с пунктами 1 и 2 ст. 37 Конституции России, там не пояснили. Впрочем, в условиях повсеместного невыполнения и п.3 той же статьи, можно ожидать что угодно, если такой законопроект не остановят другие органы власти. Тем более, в условиях отсутствия юридического разделения понятий безработицы и тунеядства.

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