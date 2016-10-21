Максим Топилин: налог на «тунеядство» может составить 20 000 рублей

Максим Топилин вновь поднял тему уже нашумевшего «налога на тунеядство». Причем в этот раз министр труда и социальной защиты назвал предполагаемый размер сбора.

Законопроект о налоге, который следует собирать с неработающих россиян, пока находится в разработке. Однако Максим Топилин озвучил данные предварительных подсчетов – 20 тысяч рублей в год. По словам министра, эта сумма складывается из подоходного налога и взносов в ФОМС, сообщает ria.ru.

Также Топилин подчеркнул, что это лишь начальный размер суммы. По его мнению, он вполне справедливый и даже немного маловат.

Министр особенно отметил, что налог будет взиматься лишь с неработающих россиян. По его словам, такие граждане остаются в тени, когда за них платит взносы в фонд ОМС субъект РФ, а это неправильно.