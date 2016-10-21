Медведев: Нет речи о налоге на тунеядство!

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 21 октября на совещании в Ингушетии, комментируя вопрос про так называемый «налог на тунеядство», заявил, что речь не шла ни о каком «налоге»…

Медведев сообщил, что в правительстве обсуждали возможность вовлечения в систему платежей за соцуслуги тех, кто не платит за эти услуги налоги (отчисления). Премьер-министр уточнил, что данную инициативу лучше не надо называть «налогом на тунеядство», так как речь здесь не идет о налоге на тех, кто не работает, поскольку это, во-первых, противоречит Конституции РФ, а во-вторых, отсутствие работы в России не наказуемо. Минтруд лишь ставит вопрос о тех, кто не платит отчисления в социальные фонды.