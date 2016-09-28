"Налог на тунеядство" в России посчитали тяжелым для безработных людей

Ранее сообщалось, что в правительстве России готовится законопроект о пополнении бюджета за счет официально неработающих граждан путем взимания с них определенного налога. Конкретные цифры в настоящее время неизвестны.



В России готовится проект так называемого "налога на тунеядство", которым предлагается обложить всех официально неработающих граждан трудоспособного возраста. О разработке такого законопроекта в недрах Минтруда РФ в среду, 28 сентября, заявила вице-премьер России Ольга Голодец.



В эксклюзивном интервью ИА "Народные новости" эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Ерошенкова отметила, что введение сгоряча "налога на тунеядство" может привести к тому, что безработные или работающие неофициально по вине работодателей люди окажутся еще в более тяжелом положении:



"В нашей стране человек имеет право выбирать, работать ему или нет, сидеть дома с детьми или без них, учиться или путешествовать. Может быть, гражданин копил деньги или не может найти работу, и в итоге сейчас находится в очень затруднительном положении. На мой взгляд, введение налога для безработного в этот сложный период, не соответствует правам человека. Что касается попытки вывести из тени нелегальный бизнес и работников, которые трудятся за "серую" зарплату, то, по моему мнению, в этом случае работник окажется под двойным гнетом, а работодатель снова выиграет. Люди обычно работают за "серую" зарплату не от хорошей жизни. Думаю, что нужно предпринимать другие меры, чтобы люди легализовали свой бизнес".



Ранее ИА "Народные новости" сообщило, что законопроект о платном обслуживании безработных россиян в госклиниках назвали справедливым.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 28.09.16