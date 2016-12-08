Крым вернул Украине более тысячи тонн продуктов

Продукты не прошли проверку крымского Россельхознадзора и были возвращены на родину происхождения – на Украину. В минувшем ноябре Россельхознадзор не пропустил в Крым более тысяч тонн продуктов.

Экспертами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору была в общей сложности проверена 431 партия продуктов на пунктах пропуска через госграницу, передают РИА Новости.

Сообщается, что контроль не прошли 1,102 тонны продуктов животноводства (сообщается даже о 330 штуках некондиционных куриных яиц), которые граждане пытались провести в ручной клади. Все продукты не соответствовали российским санитарным нормам.