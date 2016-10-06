Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться

Запрет на поставки ряда продукции из Турции Россия может снять, но только по итогам инспекции, а она стартует через десять дней. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Алексеенко отметил, что, разумеется, решение инспекции должно быть положительным для того, чтобы запрет был снят. Инспекторы подготовят списки предприятий и регионов Турции, которые соответствуют требованиям российских законов и готовы к поставкам.

Весной 2016 года Россельхознадзор последовательно запретил из соображений фитосанитарии ввоз некоторых категорий растительной продукции из Турции. Например, запрещен был импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, а также кабачков и тыкв.

Запрет коснулся и ряда овощей и фруктов из Турции: апельсины, мандарины, яблоки, виноград, абрикосы и т.д.