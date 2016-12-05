Путин: утверждения, что покупатели российского газа от нас зависят - глупость

В настоящее время президент России находится с рабочим визитом в Челябинске. Российский лидер пообщался с местными рабочими. В числе прочих активно обсуждались поставки российского газа за рубеж.

Владимир Путин заверил собравшихся, что Россия способна обеспечить и себя, и своих западных партнеров голубым топливом, передает ТАСС. Утверждения отдельных западных «специалистов» о том, что поставками газа Россия якобы ставит государства-импортеры в зависимость от своей воли, Путин назвал «глупыми» и «никчемными».

Российский лидер также сказал, что проект «Северный поток-2» будет реализован, несмотря на препятствия со стороны Польши, которая не дала нужного разрешения строителям газопровода.