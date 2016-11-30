РФ намерена постепенно снижать добычу нефти

В среду, 30 ноября, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что РФ намерена присоединиться к сегодняшнему решению стран-членов ОПЕК о постепенном снижении добычи нефти.

Как подчеркнул сегодня Новак, Россия согласна присоединиться к процессу стабилизации ситуации на нефтяных рынках и поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. Министр энергетики добавил, что РФ постарается максимально выполнить данный план, исходя их существующих технических возможностей, передает ТАСС.

Уточняется, что наша страна готова соблюдать добровольное ограничение добычи сырья, если будут соблюдаться все обозначенные ОПЕК договоренности.