Страны-члены ОПЕК решили снизить добычу нефти - биржи начали реагировать

В среду, 30 ноября, страны-члены ОПЕК после переговоров приняли решение сократить добычу нефти.

Теперь в сутки будет добываться на 1,2 млн баррелей нефти меньше - в общей сложности 32, 5 млн баррелей. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на делегата ОПЕК. В настоящий момент биржи уже начали реагировать на данное нововведение - рубль в связи с этим решением должен начать укрепляться.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о возможности среднесуточного сокращения добычи нефти странами-членами ОПЕК на 1,4 млн баррелей в сутки.