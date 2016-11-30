Белый дом не желает комментировать решение ОПЕК по нефти

Вечером в среду, 30 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что администрация США не анализировала решение стран-членов ОПЕК по снижению добычи нефти.

В Белом доме добавили, что Штаты намерены следить за ситуацией на мировом рынке в связи с данным решением ОПЕК. Эрнест отметил, что лично видел сообщения о сокращении добычи нефти, однако ничего не знает о каких-либо специальных брифингах в правительстве по данному вопросу. Он подчеркнул, что ранее уже бывали заявления ОПЕК, которые никак не влияли на проведение политики организации.

Такой ответ Джош Эрнест дал на вопрос журналистов о том, не опасаются ли в Белом доме роста цен на бензин в США.