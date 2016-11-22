Экономист и советник российского лидера Сергей Глазьев выразил свое личное мнение о положении в российской экономике, и это мнение в Кремле не разделяют. Так прокомментировал Дмитрий Песков цитату экономиста.

Ране «АН-онлайн» сообщали о заявлении Сергея Глазьева. Советник президента России сравнил состояние отечественной экономики с инфарктом.

В Кремле позицию Глазьева не разделяют, более того, считают, что такой «диагноз» экономике страны не верен по факту, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мнение Глазьева не сходитс я и с данными ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами экономики.

Напомним, Сергей Глазьев 22 ноября сделал заявление, что российская макроэкономика после скачков рубля (ЦБ сделал рубль свободным от регулирования в 2014 году) находится в шоке, от которого спасения нет. Такую ситуацию Глазьев сравнил с остановкой сердца у человека вследствие сердечной недостаточности.