​Глазьев назвал состояние экономики инфарктом

Ни в одной стране мира не бывало такой волатильности национальной валюты и девальвационных скачков, уверен советник президента РФ Сергей Глазьев. Отпуск рубля в свободное плаванье оказался инфарктом экономики.

Об этом Глазьев говорил на форуме Финансового университета «Ловушки «новой нормальности»», опираясь на графики. Освобождение рубля подвергло хвалёную макроэкономику страны аналогу инфаркта миокарда, и даже в числе нефтедобывающих стран наша ситуация показывает своего рода антирекорды.

По утверждению Глазьева, россияне оказались в стагфляционной ловушке, характерной как высокой инфляцией, определяемой колебаниями курса, так и повышением процентных ставок, ухудшившего положение предприятий.

Плавающий курс рубля был утверждён в России два года назад по причине быстрого падения цен на нефть. При этом Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Позже евро пробил отметку 100 рублей, а доллар 80, после чего регулятор стабильно снижает ключевую ставку. Сейчас она составляет 10 процентов.

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