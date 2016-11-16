Минэкономики РФ готовит послабления для производителей и торговцев пивом

Российское Минэкономразвития намерено 23 ноября 2016 года изучить для дальнейшего внедрения план раздельного регулирования для пивоваренной продукции, который разработала Высшая школа экономики (ВШЭ).

Экономисты с производителями пенного напитка продумали создание нового отраслевого закона, по которому будет разрешена продажа пива из бочек, пишет "Коммерсантъ".

Помимо этого, новый закон предлагает снять ограничения на пивную рекламу, но зато дает регионам устанавливать свои барьеры для производителей напитка.

В настоящее время реализация и производство пива наравне с вином и крепким алкоголем регулируется 171-ФЗ.

Инициаторы нового закона сообщают, что ограничения, введенные в 2013 году на реализацию пива и его оборот, привели к потере десятков тысяч рабочих мест и ликвидации большого количества предприятий малого бизнеса, а также серьезно сократили налоговые поступления в бюджеты, - и региональные, и федеральные.

Разработчики закона подсчитали, что временные ограничения на торговлю пивом не привели с снижению его продаж, поэтому в них нет смысла.