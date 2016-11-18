Силуанов уверен, что проект госбюджета выдержит $30 за баррель

Сегодня Госдума рассматривает проект бюджета России на ближайшие три года, свёрстанный с учётом стоимости нефти $40 за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов считает, что и цену в $30 бюджет выдержит.

В опубликованном в «Ведомостях» материале он утверждает, что конструкцию правительственного проекта не придётся полностью переделывать из-за ошибки в прогнозах на стоимость энергоресурсов. Силуанов там же повторяет заклинания экономистов «гайдарономики» о необходимости поддержки инвестиционной активности для частного бизнеса, стабильности его макроэкономических и налоговых условий, а также снижения доли госрасходов в структуре ВВП. Минфин уверен в необходимости консервативного подхода к прогнозированию цен на энергоносители, а также инфраструктурного строительства и повышения качества образования в будущем для роста экономики.

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