Набиуллина предрекает смену экономической модели России

Россия будет переходить на новую, не сырьевую модель экономики. Но не скоро, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, бывший министр экономики. После падения цен на нефть необходимы новые источники роста.

Как утверждает Набиуллина, восстановление экономики не только может, но и должно быть растянуто во времени. Ибо она только начинает нащупывать новую модель развития, основанную не на экспорте сырья и стимулировании потребления, например, путём кредитования.

На заседании членов комитетов Госдумы, глава Банка России сообщила, что её эксперты видят признаки восстановления и ожидают некоторый прирост ВВП со следующего года. При этом темпов роста свыше 2% не стоит ожидать при отсутствии изменений в самой структуре экономики. Их факторы должны быть иными, чем до падения цен на энергоресурсы.

Задачей ЦБ во время переходного периода будет обеспечение финансовой стабильности, необходимых для появления внутренних источников инвестиций. Однако снижения процентных ставок ожидать не следует из-за риска усиления инфляции, уверена Набиуллина.



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