Глава Центробанка РФ падений нефтяных цен не боится

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не считает, что критическое снижение цен на нефть приведет российскую экономику к катастрофе. Даже при цене 25 долларов за баррель экономика РФ выстоит.

Эту позицию Эльвира Набиуллина озвучила на семинаре-совещании в партии «Единая Россия», передает ТАСС.

Набиуллина уточнила, что негатива в темпах экономического роста в случае падения нефтяных цен не избежать, однако, к катастрофе это не приведет, поскольку наша экономика и финансовая система к этим ценам на нефть приспособились.

29 сентября цена на нефть марки Brent в ходе торговой сессии на лондонской бирже ICE поднялась выше 50 долларов за баррель.

27 сентября генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что все мировые хранилища переполнены. В тот же день министр энергетики Венесуэлы (один из крупнейших экспортеров нефти) Эулохио дель Пино предупредил, что цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов за баррель, если нефтедобытчики не договорятся о совместных действиях на рынке.