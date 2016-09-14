Минфин России готовится к новому обвалу цен на нефть

Цена на нефть в ближайшие годы может опуститься до 30 долларов за баррель. К такому негативному для России варианту развития событий призвал готовиться замминистра финансов Максим Орешкин.

С этим заявлением чиновник выступил на ежегодной конференции рейтингового агентства Fitch. При этом он отметил, что в проекте госбюджета на 2017-2019 годы заложена цена нефти в 40 долларов.

Напомним, обвальное падение стоимости «черного золота» на мировых биржах началось два года назад. Если в июне 2014-го за бочку нефти давали 114 долларов, то в январе 2016-го – только 29. В настоящее время цена барреля топлива колеблется в районе 47 долларов.

Обвал нефтяных котировок сказался на экономическом развитии России крайне отрицательно. Так, в январе-июле 2016 года РФ заработала на экспорте топлива на 30% меньше, чем за первое полугодие 2015-го. Выручка составила 39,4 млрд долларов и 56,2 млрд долларов соответственно.

Читайте также:

Стоимость нефти марки Brent пробила психологическую отметку

Греф: положительная динамика на рынке нефти продлится недолго