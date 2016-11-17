СМИ: Россия в 2016 году заработала на нефтяных ценах 400 млрд рублей

Переговоры по заморозке нефтедобычи сделали России неплохой капитал. От роста цен на нефтепродукты вслед за снижением ее количества на рынке наша страна заработала порядка 400 миллиардов рублей.

Порядка шести миллиардов долларов – такова прибыль России после того как страны ОПЕК приняли решение заморозить добычу нефти, передает ТАСС.

Когда российская сторона заявила о заморозке нефтедобычи, мировая цена на нефть поднялась с 27 долларов (январь 2016 года) до 44 долларов за баррель, - это самая высокая цена за год.

Известно, что такая прибыль плюс активность производителей увеличили доходы государства до 700 млрд рублей, отмечают эксперты.

30 ноября в Вене страны-члены ОПЕК на саммите будут решать вопрос об очередном ограничении добычи нефти.