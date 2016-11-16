В среду, 16 ноября, ЦБ РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк "Экспресс-кредит".

Организация неадекватно оценивала риски при неудовлетворительном качестве активов. Как сообщает сегодня регулятор, в ходе оценки кредитного риска была выявлена полная утрата собственных средств банка "Экспресс-кредит". Более того, кредитная организация участвовала в весьма сомнительных транзитных операциях.

В сообщении Банка России уточняется, что владельцы и руководители банка не стали принимать своевременных и действенных мер по нормализации его работы.