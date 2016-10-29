Украинский экономист: Страна идет к экономической катастрофе

Украинский эксперт в области экономики и лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук дал развернутое интервью российскому журналисту Сергею Брилеву в программе "Вести в субботу".

Виктор Медведчук считает, что украинские власти значительное время уделяют политическим «разборкам», а никак не развитию экономики. Медведчук сообщил, что проект создания зон свободной торговли ожидаемых результатов не принес, точнее сказать, он никаких результатов не принес. В стране полным ходом идет только один процесс – деиндустриализация. Население Украины все больше нищает…

Эксперт признал, что Украина больше не может служить буфером между Россией и Европой, лишая себя возможности выгодно использовать свое географическое положение и транспортные возможности. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то стране грозит экономический коллапс. Медведчук считает современную государственную политику в корне неверной: народы России и Украины никогда не были и не будут врагами - просто сейчас это выгодно некоторым политическим силам в Украине.