МЭР: к 2019 году в РФ будет остановлен рост добычи нефти

Сегодня стало известно, что Министерство экономического развития России прогнозирует остановку добычи нефти в стране к 2019 году.

Об этом сообщается в макропрогнозе, опубликованном министерством. Как уточняет ТАСС, уровень добычи нефти в текущем году увеличится на 2%, в 2017 году — на 0,7%, в 2018 году — на 0,9%, а вот уже в 2019 году рост и вовсе прекратится, а уровень добычи будет демонстрировать тот же показатель, что и в 2018 году.

В МЭР отметили, что на российскую нефтяную отрасль влияет множество факторов, в частности. истощение запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой, непростые природные условия, а также весьма неразвитая инфраструктура в новых регионах добычи, таких как Крайний Север, Дальний Восток и Восточная Сибирь.