Минэкономразвития прогнозирует затяжной экономический спад в России

На совещании по вопросам экономики в минувший вторник президент Владимир Путин заявил, что отечественная экономика постепенно преодолевает стагнацию. Отчасти эти слова совпадают с прогнозом Минэкономразвития.

Аналогичная информация содержится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития до 2035 года, направленном ведомством в Минфин. Согласно его данным, российская экономика будет преодолевать стагнацию ближайшие 20 лет, но малоуспешно. Экономический рост после 2017 года будет крайне медленным (в среднем на 2% в год) или вовсе остановится, и страна приблизится по своим показателям к беднейшим государствам, пишут «Ведомости». Реальные доходы населения будут расти в среднем на 1,4% в год, и только в 2021 г. смогут выйти на уровень 2013-го.

Глава правительства Дмитрий Медведев признет, что экономическая ситуация в стране остается непростой, реальные доходы населения упали.

Как показал соцопрос, только 15% сотрудников довольны своими заработками.