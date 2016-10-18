Медведев констатировал падение реальных доходов россиян

Глава правительства Дмитрий Медведев признает, что экономическая ситуация в стране остается непростой, реальные доходы населения упали, в связи с чем они меньше стали покупать. И это сказалось на уровне розничной торговли.

При этом уровень безработицы сохраняется на уровне прошлого года – 5,6%.

Другим положительным моментом Медведев назвал снижение инфляции - "около четырех с небольшим процентов за девять месяцев".

По данным Росстата, реальные доходы россиян в августе упали на 8,3% в годовом выражении, достигнув максимума с декабря 2008 г. По мнению эксперта Внешэкономбанка, доходы населения выйдут на докризисный уровень не раньше 2020 года.

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