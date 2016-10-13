ЦБ РФ: импортные товары вскоре вырастут в цене

В Центробанке сообщили, что в скором времени цены на ряд импортных товаров в российских магазинах вырастут, несмотря на то, что экономическая ситуация в стране выправляется быстрыми темпами.

инфляцию оказывают влияние товары длительного потребления, в частности, те, которые поступают в Россию из-за границы. Речь идет об одежде, обуви, белье, текстилю, парфюмерии, косметике, моющих и чистящих средствах, электронных товарах, бытовых приборах и галантерее, передает В ЦБ уточнили, что наоказывают влияние товары длительного потребления, в частности, те, которые поступают в Россию из-за границы. Речь идет об одежде, обуви, белье, текстилю, парфюмерии, косметике, моющих и чистящих средствах, электронных товарах, бытовых приборах и галантерее, передает Life

Как отмечают в Центробанке, что доля вышеуказанных товаров в индексе потребительских цен весьма скромная — лишь 2,26%.