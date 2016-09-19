СРОЧНО
|09:39  Центробанк лишил лицензий три банка |08:52  Изрезанное тело девушки обнаружено в центре Москвы |18.09 22:55  Массовое ДТП на МКАД: движение парализовано |18.09 22:25  «Справедливая Россия» представила альтернативные результаты экзитполов |18.09 22:14  На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший |18.09 20:50  В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер |18.09 20:04  Мутко заявил, что у него нет мыслей об отставке |18.09 17:23  В Киеве трагически погиб замглавы администрации президента Украины |18.09 17:21  Мужчина открыл стрельбу на южноуральском избирательном участке |18.09 16:43  В Крыму на избирательных участках отключено электричество |18.09 15:57  В Нижегородской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком |18.09 14:53  В Комсомольске-на-Амуре избиратель скончался, не дойдя до кабинки |18.09 14:34  В Киеве у посольства РФ жестоко избит россиянин |18.09 13:54  Двухлетнего россиянина в Таиланде едва не убила медуза |18.09 13:18  ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ |18.09 13:14  Утяшева и Хоркина выступили в шоу Немова, Кабаева наблюдала с трибуны |18.09 11:36  Бывший глава Пентагона призывает предоставить Украине оружие для сдерживания России |18.09 10:57  В Белгороде мертвый мужчина обнаружен на лавочке около избирательного участка |18.09 10:35  Зафиксированы нарушения на выборах в Госдуму РФ |18.09 09:37  В США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра |18.09 09:11  Крупное ДТП в Ростове, есть жертвы и пострадавшие |18.09 07:57  Президент ФИФА похвалил работу главы Минспорта РФ Виталия Мутко |18.09 07:08  Теракт на Манхэттене попал на видео (ВИДЕО) |18.09 07:05  Появилась первая версия причин взрыва на Манхэттене |18.09 06:52  Поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину в Тосненском районе Ленобласти |18.09 06:49  Виталий Чуркин рассказал, что скрывали США в договоре по Сирии |17.09 21:53  На Урале обвалилась стена столетнего дома (ВИДЕО) |17.09 21:39  Пожар в Нижнем Новгороде унес жизни двоих детей и их матери |17.09 20:40  Свадебный кортеж на Кубани попал в смертельное ДТП |17.09 18:30  В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов МВД

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Экономика

Центробанк лишил лицензий три банка

19 сентября 2016, 09:39 [ «АН-онлайн» ]

Центробанк лишил лицензий три банка
фото: globallookpress.com

В понедельник, 19 сентября, ЦБ РФ принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех организаций: "РКБ", Финпромбанк и Росинтербанк.

Все банки, лишенные лицензии, участвуют в системе страхования вкладов. Росинтербанк и "РКБ" при неудовлетворительном качестве активов не оценили должным образом принятые в связи с этим риски, говорится в официальном сообщении регулятора. Вследствие этого случилась полная утрата собственного капитала.

Организации также не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем.

Читайте также:

ЦБ лишил лицензии очередной банк 

ЦБ отозвал лицензию у московского банка 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В Иерусалиме палестинец напал на полицейских

В Иерусалиме палестинец напал на полицейских

Палестинец, вооруженный ножом, напал на двоих сотрудников полиции в Иерусалиме. Подойдя к стражам порядка сзади, он нанес им несколько ударов, однако столкнулся с сопротивлением и был обезврежен.

//Общество

Названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах в Госдуму

Названы регионы с самой высокой и самой низкой явкой на выборах в Госдуму

Максимальная явка избирателей на выборах на 17:00 мск зафиксирована в Кемеровской области, минимальная - в Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

//Общество

ЦИК сообщил о трех случаях вброса бюллетеней

ЦИК сообщил о трех случаях вброса бюллетеней

В трех регионах Российской Федерации на трех избирательных участках были зафиксированы случаи вброса бюллетеней для голосования. Об этом сообщила Элла Панфилова, занимающая должность главы ЦИК.

//В мире

В Нью-Джерси на железнодорожной станции прогремел взрыв

В Нью-Джерси на железнодорожной станции прогремел взрыв

В районе железнодорожной станции в штате Нью-Джерси, США, прогремел мощный взрыв. На путях в этом месте ранее был обнаружен подозрительный предмет - специального робота направили на его изучение.

//Происшествия

Изрезанное тело девушки обнаружено в центре Москвы

Изрезанное тело девушки обнаружено в центре Москвы

Утром в минувшее воскресенье, 18 сентября, в центре Москвы было обнаружено изрезанное тело девушки. Труп со множественными колото-резаными ранами в области шеи нашел мужчина, гулявший со своей собакой.

//Наука

Ученые обеспокоены: сонные люди крайне опасны

Ученые обеспокоены: сонные люди крайне опасны

Ученые из университета штата Юта, США, недавно провели революционное исследование на томографе с участием 839 человек и выяснили, что сонный человек представляет серьезную социальную угрозу.

//Общество

Нерпенок Крошик не захотел стать диким и свободным

Нерпенок Крошик не захотел стать диким и свободным

Нерпенок был найден рыбаками в Волховском районе Ленобласти. Малышу было около двух недель, его вес составлял 4 кг. Было принято решение поместить малютку в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

//Культура

Сериал "Игра престолов" вновь удивил мир

Сериал "Игра престолов" вновь удивил мир

Популярный сериал "Игра престолов" в воскресенье, 18 сентября, вновь изумил весь мир. Картина завоевала первое место в номинации "лучший драматический сериал" по версии престижной премии "Эмми".

//Общество

У желающих накричать на Николаса Кейджа появилась такая возможность

У желающих накричать на Николаса Кейджа появилась такая возможность

Появился сервис, предоставляющий всем желающим возможность накричать на актера Николаса Кейджа. Сайт The Nic Cage Rage Page был создан двумя российскими разработчиками совместно с немецким коллегой.

//Метеоновости

Для москвичей появилась неутешительная новость о погоде

Для москвичей появилась неутешительная новость о погоде

Для москвичей появилась неутешительная новость о погоде - температура воздуха на этой неделе не поднимется выше 10 градусов. Синоптики сообщили, что в дневное время в столице будет пасмурно.

//Экономика

Центробанк лишил лицензий три банка

Центробанк лишил лицензий три банка

В понедельник, 19 сентября, ЦБ принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех организаций: "РКБ", Финпромбанк и Росинтербанк. Все банки участвуют в системе страхования вкладов.

//Новости ADWILE

//Общество

Кукла Барби может быть запрещена к продаже в России

Кукла Барби может быть запрещена к продаже в России

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) высказала мнение, что проект поправок к регламенту о безопасности игрушек не учитывает риски, связанные с нравственным здоровьем детей.

//В мире

В Таиланде разбилось речное судно с пассажирами

В Таиланде разбилось речное судно с пассажирами

На реке в Таиланде произошло крушение судна, на котором около ста пятидесяти пассажиров возвращались из мечети с религиозного праздника. По неизвестным пока причинам судно столкнулось с опорой моста.

//Культура

Музподарок от Юрия Валова: 7 – много, 6 – мало, а вот 12 – самое оно…

Музподарок от Юрия Валова: 7 – много, 6 – мало, а вот 12 – самое оно…

Всплеск популярности электрогитары в начале 50-х создал благоприятную почву для экспериментов и инноваций, связанных с развитием этого многообещающего и суперпривлекательного инструмента.

//Наука

Ученые подсчитали оптимистов и завистников

Ученые подсчитали оптимистов и завистников

Ученые из Мадридского университета считают, что существует четыре типа личности: завистники, оптимисты, пессимисты и доверчивые. Ранее такая классификация не применялась. Было проведено исследование.

//Общество

Названо имя нового куратора Госдумы

Названо имя нового куратора Госдумы

Утром в понедельник, 19 сентября, стало известно, что у Государственной Думы России появился новый куратор в администрации президента страны. Согласно последним данным, им стал Сергей Смирнов.

//Общество

По результатам обработки 80% бюллетеней КПРФ выходит на второе место

По результатам обработки 80% бюллетеней КПРФ выходит на второе место

ЦИК обработал восемьдесят процентов бюллетеней. По результатам голосования лидирует по-прежнему “Единая Россия”, у которой в данный момент более 45% голосов. Второе место занимает КПРФ, у которой 13,5% голосов.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Швеция рассказала о "секретной" угрозе со стороны РФ

Швеция рассказала о "секретной" угрозе со стороны РФ

Власти Швеции сообщили, что со стороны России появилась угроза, однако ее суть держится в тайне. Об этом рассказал ряд источников в кругах, которые связаны с военным планированием и информацией спецслужб.

//Общество

МЧС России могут упразднить - СМИ

МЧС России могут упразднить - СМИ

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Министерство по делам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий может быть упразднено в рамках реформы.

//Происшествия

Массовое ДТП на МКАД: движение парализовано

Массовое ДТП на МКАД: движение парализовано

В районе 50-го километра внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием нескольких машин. Движение по четырем из пяти полос кольцевой дороги остановилось полностью. Пострадавших нет.

//Общество

Медведев доволен победой “Единой России”

Медведев доволен победой “Единой России”

Дмитрий Медведев сообщил, что остался доволен результатами голосования. По мнению российского премьера, итоги выборов говорят о том, что большинство граждан РФ поддерживают партию “Единая Россия”.

//Наука

На Ямале произошло затмение, которое ученые объяснить не могут

На Ямале произошло затмение, которое ученые объяснить не могут

Семьдесят восемь лет назад, 18 сентября 1938 года, на Ямале ученые зафиксировали удивительное и необъяснимое затмение, которое позднее было названо «Черный день». Понять и объяснить его пытаются до сих пор.

//Общество

Путин проголосовал на выборах за детского хирурга

Путин проголосовал на выборах за детского хирурга

Президент РФ Владимир Путин отдал свой голос за детского хирурга Дмитрия Морозова, который баллотировался в депутаты Государственной Думы по двести девятому одномандатному округу. Об этом сообщают СМИ.

//Новости партнеров

//Политика

«Справедливая Россия» представила альтернативные результаты экзитполов

«Справедливая Россия» представила альтернативные результаты экзитполов

На пресс-конференции, проводимой в штабе эсеров, представитель партии рассказал о том, что «Справедливая Россия» проводила экзитполы в 54 крупных городах.

//Происшествия

На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший

На востоке Москвы загорелась квартира, есть пострадавший

Пожар произошел на 10-м этаже дома на улице 7-я Парковая сегодня вечером в Москве. Прибывшие спасатели МЧС России обнаружили на балконе десятого этажа горящего здания мужчину в крайне тяжелом состоянии.

//Общество

Президент РФ отметил растущую политическую зрелость россиян

Президент РФ отметил растущую политическую зрелость россиян

Подведенные ЦИК предварительные итоги выборов свидетельствуют о возросшей политической зрелости россиян. Такой вывод сделал российский лидер Владимир Путин, прибывший в штаб партии “Единая Россия”.

//Общество

Владимир Путин приехал в штаб "Единой России"

Владимир Путин приехал в штаб "Единой России"

В эти минуты оглашаются первые результаты экзит-полов. Путин приехал в штаб "Единой России" после закрытия избирательных участков в Московском регионе. Он прибыл вместе с главой российского правительства.

//live

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»

«Мой отдых не зависит ни от сезонов, ни от конкретных месяцев»

Продолжается время отдыха россиян на пляжах страны, когда можно спокойно снять жилье, когда уже нет огромного количества туристов и, самое главное, изнуряющей жары. Вопрос: «Вам нравится отдыхать в бархатный сезон?»

//Общество

Центризбирком сообщил, что по предварительным итогам голосования лидирует “Единая Россия”

Центризбирком сообщил, что по предварительным итогам голосования лидирует “Единая Россия”

По сообщению Центризбиркома, согласно предварительным итогам выборов в Госдуму на 21:00, с сильным отрывом лидирует партия “Единая Россия”. Ей удалось набрать более сорока четырех процентов голосов.

//В мире

Американская учительница соблазнила пятерых учеников и избежала тюремного наказания

Американская учительница соблазнила пятерых учеников и избежала тюремного наказания

Учительница из города Нэшвилл, преподававшая биологию в одной из местных школ, вступила в интимные отношения с пятью учениками. Случилось это в 2014 году, но доказать виновность удалось только в 2016-м.

//В мире

Во Франции из собора эвакуировали людей из-за угрозы теракта

Во Франции из собора эвакуировали людей из-за угрозы теракта

Сотрудники французской полиции провели экстренную эвакуацию прихожан и служителей из собора в городе Сент-Этьен. Причиной послужило сообщение о том, что внутри здания находятся двое подозрительных мужчин.

//Происшествия

В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер

В Варшаве российский самолет задел другой авиалайнер

Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», сегодня во время движения на стоянке аэропорта Варшавы задел крылом хвостовую часть небольшого самолета польской авиакомпании SprintAir.

//В мире

У McDonald's долги. Возможен штраф в $500 млн

У McDonald's долги. Возможен штраф в $500 млн

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может выплатить штраф в $500 млн из-за неуплаты налогов в Люксембурге. В компании при этом заявили, что исправно платят налоги согласно всем правилам.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры