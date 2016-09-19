Центробанк лишил лицензий три банка

В понедельник, 19 сентября, ЦБ РФ принял решение отозвать лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех организаций: "РКБ", Финпромбанк и Росинтербанк.

Все банки, лишенные лицензии, участвуют в системе страхования вкладов. Росинтербанк и "РКБ" при неудовлетворительном качестве активов не оценили должным образом принятые в связи с этим риски, говорится в официальном сообщении регулятора. Вследствие этого случилась полная утрата собственного капитала.

Организации также не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем.

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