Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается

Банк России опроверг опасения по поводу купюр в 200 и 2000 рублей, эмиссия которых начнется в следующем году. По мнению специалистов ЦБ, роста инфляции это не вызовет.

В Банке России заявили, что выпуск банкнот будет происходить по мере надобности. То есть планируется напечатать ровно столько дензнаков, сколько будет использоваться, поэтому общая масса денег в стране не изменится, а соответственно, не вырастет и инфляция.

Кроме того, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ожидается, что новые купюры частично вытеснят старые: 200-рублевые вытеснят 100 и 500 рублей, а две тысячи рублей заменять тысячу и пять тысяч.

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