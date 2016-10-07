Определены города, которые попадут на новые купюры

Завершилось онлайн-голосование, целью которого было определить, какие российские города станут символами новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Большинство граждан России решили, что размещения на банкнотах достойны Севастополь и Казань.

Согласно результатам голосования, Севастополь лидирует, обогнав Казань на шесть тысяч голосов. Однако пока неизвестно, как распределятся купюры между городами. Выбор окончательного победителя планируется провести сегодня в прямом эфире телеканала “Россия 1”.

Кампания по выбору символов новых купюр стартовала в конце июня и проходила в несколько этапов. Выпуск новых банкнот планируется начать со следующего года. Предполагается, что это значительно упростит наличный расчет.

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