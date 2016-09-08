Греф: положительная динамика на рынке нефти продлится недолго

Влияние достигнутого соглашения между Россией и Саудовской Аравией на нефтяной рынок продлится недолго. Такое мнение высказал Герман Греф, председатель правления Сбербанка, ранее занимавший пост министра экономического развития России.

Авторитетный эксперт прокомментировал сложившуюся ситуацию на рынке нефти таким образом: достигнутая договоренность о сдерживании нефтедобычи для стабилизации цен долгосрочного позитивного влияния не окажет.

Ранее некоторые российские эксперты уже делали аналогичные прогнозы. По их мнению, сокращение объемов добычи нефти приведет к тому, что позиции РФ и Саудовской Аравии на нефтяном рынке окажутся заняты конкурентами, и в первую очередь США.

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