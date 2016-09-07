Впервые за 25 лет среднесуточная добыча нефти превысила 11 млн баррелей

С начала сентября текущего года среднесуточная добыча нефти и конденсата в России превысила 11 миллионов баррелей в сутки.

Подобный рекорд был побит впервые за четверть века - с 1991 года. Как следует из предварительных данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в августе среднесуточная добыча нефти в России упала на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличилась на 0,1% по сравнению с августом прошлого года, достигнув отметки 10,71 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики исследовательской компании по энергетическому сектору FGE полагают, что инвесторам следует рассматривать последнюю информацию из России о добыче нефти с "некоторой осторожностью" перед встречей производителей углеводородов, которая состоится в Алжире.

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