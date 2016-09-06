Путин поработал на G20 на благо российской экономики

Положительные тенденции отмечаются в российской экономике после проведения саммита Большой восьмерки. Так, соглашение с Саудовской Аравией относительно рынка нефти привело к тому, что стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,21 процент и достигла 47,74 долларов за баррель.

Кроме того, наблюдается снижение курса иностранной валюты по отношению к рублю. Так, к 10:00 по московскому времени курс евро снизился на двадцать четыре копейки по отношению к рублю и составил 72,33 рубля. Курс доллара достиг отметки 64,75 рубля, снизившись на тридцать три копейки.

Также был зафиксирован рост индексов: индекс ММВБ достиг 2022,18 пункта (вырос на 0,24 процента), индекс РТС - до 981,11 пункта (вырос на 0,37 процента). Такие данные приводит Московская биржа на 10:01 по московскому времени 6 сентября.

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