Саудовская Аравия договорилась с Россией о сдерживании нефтедобычи

Запланированы совместные усилия России и Саудовской Аравии по заморозке добычи нефти в целях стабилизации её цены. Глава Минэнерго Александр Новак объявил о достижении согласия в данном вопросе.

Новак считает историческим событием совместное заявление Минэнерго РФ и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия о совместных усилиях по сдерживанию демпинга на нефть среди производителей. Будет создана общая рабочая группа по выработке предложений для сдерживания сбалансированности и предсказуемости рынков. Кроме того, в конце сентября должно состояться заседание ОПЕК, которое определит судьбу добычи и цен нефти на ближайшее время.

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