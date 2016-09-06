Дмитрий Медведев: всем пенсионерам выдадим по 5 тысяч рублей

Все российские пенсионеры получат единовременную выплаату по 5 тысяч рублей вместо повышения выплат. Это решение правительства России поддержал Президент Владимир Путин. Выплаты проведут в январе 2017 года.

О том, что вариант с единовременными выплатами одобрил президент, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с представителями фракции «Единой России».

Напомним, что в конце августа правительство РФ сообщило, что вторая индексация пенсий в этом году будет заменена на разовую выплату. В январе 2017-го всем пенсионерам начислят по пять тысяч рублей. На это будет потрачено около 200 миллиардов рублей.

По данным Росстата, средний размер пенсий в России равен 12 406 рублям. Пенсии россиянам были проиндексированы в текущем году на 4 процента.