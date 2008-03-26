Личные качества Дмитрия Медведева
№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
ЕСЛИ сравнить восприятие россиянами Д. Медведева сейчас с восприятием ими В. Путина перед его приходом к власти, то действующий президент обходит будущего лишь по наиболее часто называемому качеству – «энергичный, решительный, волевой человек». Таковое у В. Путина отмечали 41% россиян, у Д. Медведева – 32%. Кроме него, Владимир Владимирович опережает Дмитрия Анатольевича лишь в тех «темах», на которых В. Путин, собственно, и пришел к власти, – наведения порядка в Чечне и в стране в целом.
А вот по всем остальным характеристикам, таким как политический опыт и дальновидность, способность обеспечить стабильность в стране, наличие уважения населения, способность повести за собой людей, способность к компромиссам и объединению различных политических сил, честность и бескорыстие, знание жизни и нужд простых людей и даже внешней привлекательности, Д. Медведев опережает В. Путина (см. таблицу).
|Что вас привлекает..?
|Владимире Путине X.1999
|Дмитрии Медведеве III.2008
|Это опытный политик
|7
|19
|Это энергичный, решительный, волевой челове
|41
|32
|Это дальновидный политик
|6
|11
|Это настоящий лидер, способный повести за собой людей
|9
|11
|Это человек, который обеспечивает стабильность в стране
|10
|15
|Это человек, который может навести порядокв стране
|21
|13
|Он пользуется уважением среди окружающих меня людей
|8
|14
|Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил
|5
|7
|Поддерживаю его политику в отношении Чечни / Северного Кавказа
|24
| 2
|Это честный, порядочный, бескорыстный человек
|6
|10
|Это принципиальный человек
|9
|6
|Он знает жизнь, понимает нужды простых людей
|4
|7
|Это привлекательный человек
|10
|11
|Другое
|1
|4
|Затрудняюсь ответить
|24
|2
По данным ВЦИОМ
Что касается отрицательных характеристик, то 65% россиян не видят таковых у Д. Медведева. А вот у В. Путина в октябре 1999 г. не нашли отрицательных характеристик лишь 53%. Тут заметное число опрошенных отмечали у обоих будущих президентов связь со своими предшественниками (16% считали, что В. Путин слишком связан с Б. Ельциным, а 11% то же самое думают о близости Д. Медведева к В. Путину). 8–10% россиян говорили об отсутствии у обоих «ярких политических качеств». Самая заметная разница в характеристиках каждого из будущих президентов в качестве «слишком жесткого политика»: В. Путина считали таковым 6%, Д. Медведева – 0% россиян. Остальные отрицательные характеристики названы у обоих 1–5% (наиболее часто звучали опасения, что у них «нет четкой политической линии» и им «чужды интересы народа»).
Неудивительно, что в такой ситуации избранный президент все больше догоняет действующего президента и по общему рейтингу. По данным опросов ФОМ и ВЦИОМ от 15–16 марта: более всего доверяют В. Путину 46–56%, Д. Медведеву – 30–39%. Другие «бывшие преемники» имеют от 1–3% (Б. Грызлов и С. Миронов) до 5–7% (В. Зубков и С. Иванов). А ведь еще 3 месяца назад и рейтинги Д. Медведева совсем чуть-чуть опережали показатели В. Зубкова и С. Иванова. Теперь же рейтинг будущего президента вырос в 5–6 раз и к лету 2008 г. вполне может опередить рейтинг В. Путина.
В то же время социологи отмечают двойственное отношение россиян к власти.
С одной стороны, одобрение деятельности первых лиц страны (Д. Медведева и В. Путина) составляет 70–80%. С другой – деятельность большинства органов власти (правительства, Администрации президента, региональных и местных администраций) одобряют лишь 30–50% россиян. Такое двойственное отношение россиян к власти объясняется очень просто. Люди видят улучшения последних лет и благодарят за них первых лиц страны, но большинство россиян по-прежнему считают улучшения совершенно недостаточными, поэтому деятельность власти в целом не одобряют. Кроме того, по данным «Левадацентра», 81–83% россиян по-прежнему считают, что олигархи и высшие госчиновники «пользуются сейчас в России неограниченной властью, что хотят, то и делают…». 4 года назад так считали 83–86% россиян.
То, что россияне до сих пор считают основные социальные проблемы совершенно не решенными, видно и в ответах на вопрос социологов о том, на решении каких задач должен сосредоточиться будущий Президент РФ. О необходимости снижения цен и (одновременно!) повышения зарплат и пенсий говорят 55–66% россиян (см. таблицу). Причем о госконтроле над ценами говорят даже больше, чем о повышении зарплат: то есть россияне до сих пор не столько требуют радикального роста уровня жизни, сколько боятся, что жить будет «еще хуже», если цены и дальше будут расти.
|На решении каких задач должен сосредоточиться…?
|В. Путин
|Д. Медведев
|Снижение цен, государственный контроль над ценами
|30
|66
|Индексация зарплат, пенсий, вкладов в соответствии с ростом цен
|26
|55
|Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности
|33
|51
|Рост промышленного производства
|33
|47
|Финансовая поддержка государственных предприятий и сельского хозяйства
|18
|37
|Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью
|28
|39
|Укрепление позиций России на международной арене
|21
|26
Укрепление военнопромышленного комплекса,
обороноспособности страны
|20
|26
|Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов
|13
|23
|Решение проблемы Чечни/Северного Кавказа
|36
|21
|Затрудняюсь ответить
|16
|3
По данным «Левадацентра»
О решении жилищной проблемы россияне даже и не мечтают. А ведь за последние 4 года цены на квартиры выросли в 4 раза, доходы населения – лишь в 1,5 раза. То есть и ранее недоступное жилье стало сейчас еще в 3 раза недоступнее! Между тем в мире есть опыт борьбы с такими тенденциями. Это и введение налога на сверхприбыль (подобного тому, который есть в нефтяной отрасли), когда завышенные цены (многократно превышающие себестоимость) облагаются по ставке 70–90%, а цены, ненамного превышающие себестоимость, – по ставке 10–20%. Такое налогообложение сделает более выгодным продажу миллионов дешевых квартир, чем тысяч дорогих. Есть в мире и практика создания жилищных госкорпораций, которые продают жилье с небольшой (а не 10-кратной!) прибылью, чем снижают и существующие рыночные цены…
Что ж, перед избранным президентом Д. Медведевым стоит необходимость решения очень серьезных проблем. И от их решения во многом зависит то, изберут ли его россияне президентом на второй срок в 2012 г. или захотят вернуть к власти В. Путина либо даже избрать кого-то третьего…
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