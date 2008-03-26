//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Личные качества Дмитрия Медведева

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Личные качества Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев

ЕСЛИ сравнить восприятие россиянами Д. Медведева сейчас с восприятием ими В. Путина перед его приходом к власти, то действующий президент обходит будущего лишь по наиболее часто называемому качеству – «энергичный, решительный, волевой человек». Таковое у В. Путина отмечали 41% россиян, у Д. Медведева – 32%. Кроме него, Владимир Владимирович опережает Дмитрия Анатольевича лишь в тех «темах», на которых В. Путин, собственно, и пришел к власти, – наведения порядка в Чечне и в стране в целом.

А вот по всем остальным характеристикам, таким как политический опыт и дальновидность, способность обеспечить стабильность в стране, наличие уважения населения, способность повести за собой людей, способность к компромиссам и объединению различных политических сил, честность и бескорыстие, знание жизни и нужд простых людей и даже внешней привлекательности, Д. Медведев опережает В. Путина (см. таблицу).

Что вас привлекает..? Владимире Путине X.1999Дмитрии Медведеве III.2008
Это опытный политик 7 19
Это энергичный, решительный, волевой челове 41 32
Это дальновидный политик 6 11
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей 9 11
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране 10 15
Это человек, который может навести порядокв стране 21 13
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей 8 14
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил 5 7
Поддерживаю его политику в отношении Чечни / Северного Кавказа 24 2
Это честный, порядочный, бескорыстный человек 6 10
Это принципиальный человек 9 6
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей 4 7
Это привлекательный человек 10 11
Другое 1 4
Затрудняюсь ответить 24 2

По данным ВЦИОМ

Что касается отрицательных характеристик, то 65% россиян не видят таковых у Д. Медведева. А вот у В. Путина в октябре 1999 г. не нашли отрицательных характеристик лишь 53%. Тут заметное число опрошенных отмечали у обоих будущих президентов связь со своими предшественниками (16% считали, что В. Путин слишком связан с Б. Ельциным, а 11% то же самое думают о близости Д. Медведева к В. Путину). 8–10% россиян говорили об отсутствии у обоих «ярких политических качеств». Самая заметная разница в характеристиках каждого из будущих президентов в качестве «слишком жесткого политика»: В. Путина считали таковым 6%, Д. Медведева – 0% россиян. Остальные отрицательные характеристики названы у обоих 1–5% (наиболее часто звучали опасения, что у них «нет четкой политической линии» и им «чужды интересы народа»).

Неудивительно, что в такой ситуации избранный президент все больше догоняет действующего президента и по общему рейтингу. По данным опросов ФОМ и ВЦИОМ от 15–16 марта: более всего доверяют В. Путину 46–56%, Д. Медведеву – 30–39%. Другие «бывшие преемники» имеют от 1–3% (Б. Грызлов и С. Миронов) до 5–7% (В. Зубков и С. Иванов). А ведь еще 3 месяца назад и рейтинги Д. Медведева совсем чуть-чуть опережали показатели В. Зубкова и С. Иванова. Теперь же рейтинг будущего президента вырос в 5–6 раз и к лету 2008 г. вполне может опередить рейтинг В. Путина.

В то же время социологи отмечают двойственное отношение россиян к власти.

С одной стороны, одобрение деятельности первых лиц страны (Д. Медведева и В. Путина) составляет 70–80%. С другой – деятельность большинства органов власти (правительства, Администрации президента, региональных и местных администраций) одобряют лишь 30–50% россиян. Такое двойственное отношение россиян к власти объясняется очень просто. Люди видят улучшения последних лет и благодарят за них первых лиц страны, но большинство россиян по-прежнему считают улучшения совершенно недостаточными, поэтому деятельность власти в целом не одобряют. Кроме того, по данным «Левада­центра», 81–83% россиян по-прежнему считают, что олигархи и высшие госчиновники «пользуются сейчас в России неограниченной властью, что хотят, то и делают…». 4 года назад так считали 83–86% россиян.

То, что россияне до сих пор считают основные социальные проблемы совершенно не решенными, видно и в ответах на вопрос социологов о том, на решении каких задач должен сосредоточиться будущий Президент РФ. О необходимости снижения цен и (одновременно!) повышения зарплат и пенсий говорят 55–66% россиян (см. таблицу). Причем о госконтроле над ценами говорят даже больше, чем о повышении зарплат: то есть россияне до сих пор не столько требуют радикального роста уровня жизни, сколько боятся, что жить будет «еще хуже», если цены и дальше будут расти.

На решении каких задач должен сосредоточиться…? В. Путин Д. Медведев
Снижение цен, государственный контроль над ценами3066
Индексация зарплат, пенсий, вкладов в соответствии с ростом цен2655
Борьба с коррупцией, расхищением государственной собственности3351
Рост промышленного производства3347
Финансовая поддержка государственных предприятий и сельского хозяйства1837
Укрепление порядка и законности, борьба с преступностью2839
Укрепление позиций России на международной арене2126

Укрепление военно­промышленного комплекса,

обороноспособности страны

20
26
Пересмотр результатов приватизации крупных государственных объектов1323
Решение проблемы Чечни/Северного Кавказа3621
Затрудняюсь ответить16
3

 

По данным «Левада­центра»

О решении жилищной проблемы россияне даже и не мечтают. А ведь за последние 4 года цены на квартиры выросли в 4 раза, доходы населения – лишь в 1,5 раза. То есть и ранее недоступное жилье стало сейчас еще в 3 раза недоступнее! Между тем в мире есть опыт борьбы с такими тенденциями. Это и введение налога на сверхприбыль (подобного тому, который есть в нефтяной отрасли), когда завышенные цены (многократно превышающие себестоимость) облагаются по ставке 70–90%, а цены, ненамного превышающие себестоимость, – по ставке 10–20%. Такое налогообложение сделает более выгодным продажу миллионов дешевых квартир, чем тысяч дорогих. Есть в мире и практика создания жилищных госкорпораций, которые продают жилье с небольшой (а не 10-кратной!) прибылью, чем снижают и существующие рыночные цены…

Что ж, перед избранным президентом Д. Медведевым стоит необходимость решения очень серьезных проблем. И от их решения во многом зависит то, изберут ли его россияне президентом на второй срок в 2012 г. или захотят вернуть к власти В. Путина либо даже избрать кого-то третьего…

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

Доктор военных наук: выход Америки из ДРСМД приведет к печальным последствиям для России

США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Какие последствия будет иметь данный шаг для России и Европы, рассказал доктор военных наук, профессор Василий Лата.

//Политика

Министра Абызова «тянут» на измену

Министра Абызова «тянут» на измену

Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могут подозревать не только в хищении, но и в госизмене, а именно передаче секретной информации представителям других государств. Об этом «АН» рассказал источник, причастный к проведению следственных действий.

//В мире

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Аналитик из Киева нашел «реальные» средства остановки боевых действий в Донбассе

Киевский экономист Александр Охрименко рассказал о способе прекращения вооруженного конфликта на территории Донбасса. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в телевизионном эфире.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

В ООН пришли к выводу, что антироссийские санкции вредят Европе

Спецдокладчик ООН Идрисс Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы, уверен, что продуктовые санкции приносят больше ущерба Европе, чем России.

//Общество

В РПЦ объяснили, как россияне смогут избежать вымирания

В РПЦ объяснили, как россияне смогут избежать вымирания

Заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал слова протоиерея Димитрия Смирнова о скором вымирании России.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//Общество

СК РФ сообщил о задержании экс-министра Михаила Абызова

СК РФ сообщил о задержании экс-министра Михаила Абызова

Бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов задержан, сообщил Следственный комитет РФ. Ему предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

//Шоу-бизнес

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Юля Началова жила на алименты и соглашалась работать за любые деньги, рассказал концертный директор

Несмотря на то, что перед смертью Юлии Началовой вся страна вспомнила о певице и заголовки газет пестрели сообщениями о ее здоровье, последние годы она никому не была нужна как исполнительница.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Шоу-бизнес

"Мы торгуем лицом", Алексей Панин признался, почему решился на уколы красоты

"Мы торгуем лицом", Алексей Панин признался, почему решился на уколы красоты

Скандальный артист Алексей Панин огорошил своих подписчиков признанием, что решил регулярно ходить в салоны красоты и делать уколы ботокса, чтобы избавиться от мимических морщин.

//Новости СМИ2

//Спорт

Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 остается под вопросом?

Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 остается под вопросом?

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с участием российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 и призвал к чистоте российского спорта.

//Шоу-бизнес

Куценко рассказал об истории создания нового фильма

Куценко рассказал об истории создания нового фильма

Гоша Куценко рассказал, какие сложности возникли во время съёмки фильма «Балканский рубеж». В частности, продюсер и главный герой картины поведал о том, как сложно оказалось найти режиссёра.

//Общество

"Причину смерти назовет судмедэкспертиза", сын актера Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

"Причину смерти назовет судмедэкспертиза", сын актера Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Сегодня стало известно, что 16-летнего сына актера Игоря Бужинского Илью нашли мертвым во дворе дома на Новомарьинской улице. Прохожие вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь.

//Шоу-бизнес

Киану Ривз отвёз пассажиров самолёта по домам

Киану Ривз отвёз пассажиров самолёта по домам

Голливудский актёр Киану Ривз известен своим неординарным поведением. На этот раз знаменитость специально нанял фургон, чтобы отвезти домой пассажиров самолёта, вынужденного совершить экстренную посадку.

//Здоровье

В Минздраве решили йодировать всю соль

В Минздраве решили йодировать всю соль

В Министерстве здравоохранения России предложили со следующего года начать всеобщее йодирование соли. Это связано с ростом среди россиян числа болезней, связанных с дефицитом йода в организме.

//Шоу-бизнес

"Вокруг все такие не настоящие", - сказала Ольга Солнце и опубликовала фото в ванной

"Вокруг все такие не настоящие", - сказала Ольга Солнце и опубликовала фото в ванной

Экс-участница шоу «Дом-2» Ольга Солнце никогда не была девушкой робкого десятка. Наоборот, она слыла резкой, уверенной в себе, самодостаточной и не очень женственной. Но на сей раз поклонники увидели ее иной

//Новости партнеров

//Общество

Предприниматели заплатят штраф за отказ инвалидам

Предприниматели заплатят штраф за отказ инвалидам

Правительство рассмотрит законопроект, согласно которому предприниматели, отказывающие в услугах инвалидам и пожилым людям, будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 тысяч рублей.

//Политика

Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

Захарова обвинила США в политике двойных стандартов

Мария Захарова после речи американского госсекретаря Майка Помпео о Голанских высотах заявила, что можно предположить, будто бы США намеренно не пускают сторонних наблюдателей в Крым, чтобы не «фиксировать реальность».

//В мире

Жидкое мыло в общественном туалете таит серьезную угрозу здоровью

Жидкое мыло в общественном туалете таит серьезную угрозу здоровью

Жительница Южной Каролины заразилась опасной болезнью, помыв руки в туалете придорожного ресторанчика. Эпидемиологи проинспектировали общественные туалеты штата и забили тревогу.

//Шоу-бизнес

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию

Режиссеру культового фильма «Асса» Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию

Режиссёра культовых фильмов "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" Сергея Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Ему сделали срочную операцию

//Армия

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Звёздные войны: США уверены в своей победе в случае столкновения в космосе

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан полностью уверен в том, что в случае конфликта в космосе с Россией или Китаем Америка одержит победу.

//Общество

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В Симферополе введен карантин: зафиксированы несколько случаев бешенства котов

В нескольких кварталах крымской столицы введен карантин из-за бешенства котов. Зафиксированы два новых случая, вирус обнаружен в частных домовладениях

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
5

Актриса Татьяна Васильева смело опубликовала свое фото на пляже в бикини

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры