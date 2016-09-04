На первом заседании G20 Путин рассказал об экономической ситуации в РФ

В воскресенье, 4 сентября, президент России Владимир Путин в рамках первого заседания саммита G20 в Китае рассказал о состоянии российской экономики.

Ситуация, по словам политика, стабилизировалась, отток капитала сократился в пять раз по сравнению с прошлым годом, а резервы сохранились, передает RT. Владимир Путин подчеркнул, что сейчас во всем мире наблюдается положительное, хоть и очень медленное, восстановление экономик. Глава РФ добавил, что безработица в стране удерживается на довольно низком уровне - около 12%, более того, фиксируется рост промышленного производства и некоторых прочих показателей.

В рамках заседания G20 Путин поведал также о планах снижения бюджетного дефицита в России.