Экономический форум принес Дальнему Востоку более триллиона рублей

В первый день работы Восточного экономического форума (ВЭФ) Министерство России по развитию Дальнего Востока подписало соглашения о реализации проектов общим объемом инвестиций более одного триллиона рублей.

Об этом заявил журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Отмечается, что около 200 миллиардов из этого триллиона - это сумма уже заключенных контрактов, обязательных к исполнению.

В числе прочих подписано соглашение с «Сибуром» - о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Амурский газохимический комплекс (ГХК)». Стоимость проекта - более 500 миллиардов рублей.

Компании «Полюс» предоставлены инфраструктурные субсидии в размере 9,9 миллиарда рублей на строительство рудника на Наталкинском месторождении золота (Магадан).