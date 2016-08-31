Компания «Газпром» и Министерство энергетики Турции обсудили сотрудничество и провели переговоры, результатом которых будет выдача всех разрешений, касающихся строительства «Турецкого потока.

Встреча Алексея Миллера, главы компании «Газпром» и Берата Албайрака, министра энергетики и природных ресурсов Турции, была очень продуктивной. Стороны договорились о продолжении переговоров по поставке газа из России в Турцию. Планируется, что выдача разрешительных документов будет завершена в ближайшее время.

Кроме того, партнерство в области энергетики будет продолжено между двумя странами – оно было приостановлено в результате общего замораживания отношений на некоторое время фоне инцидента, произошедшего в ноябре 2015 года.

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