Введение курортного сбора: как изменятся цены на отдых в России?

В Министерстве РФ по делам Северного Кавказа сейчас разрабатывают проект закона о курортном сборе. Он может быть внесен в Госдуму уже этой осенью.

Что же подразумевается под словосочетанием "курортный сбор"? Курортный сбор - это определенная сумма, которая будет взиматься ежедневно с отдыхающего на курорте. То есть, дополнительный налог на туристов.

Сбор будет приплюсовываться к цене путевки.

Действовать эта система будет пока в "пилотном" режиме - Министерство планирует выбрать "полем экспериментов" Кавминводы.

Однако позже систему могут распространить и на Алтайский край, Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Регионы, скорее всего, получат право самостоятельно устанавливать сумму сбора для туристов. В законе предлагают закрепить лишь максимальную планку.