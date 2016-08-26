Команда правительства Москвы прилетела в Волгоград за овощами

Визит мэра Москвы переносится "на потом", но его команда встречается с товаропроизводителями Волгограда. В т.ч. с овощеводами "Зари", "Тепличного", продукции которых уже нет на прилавках фирменных павильонов в Волгограде.

Заявленный ранее визит Сергея Собянина в Волгоград переносится на сентябрь. Но команда мэра без командира уже начала рабочие встречи в городе на Волге, как и планировалось. Руководители департаментов и столичные бизнесмены прилетели, чтобы вживую пообщаться с волгоградскими производителями сельхозпродукции и, в первую очередь, овощей - предприятиями «Заря», «Тепличный», «Аксай» и другими.

Не совсем понятно, какие объемы продукции смогут предложить перечисленные товаропроизводители, если уже несколько недель их овощей нет даже на прилавках фирменных киосков в Волгограде. В павильонах «Зари» даже вывешены объявления: «Овощей нет, и в этом сезоне больше не будет».

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