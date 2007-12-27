//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Картина без масла

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Картина без масла

ФИЛЬМ «Ликвидация», посвященный непростой жизни силовых структур в Одессе 1946 г., – занимательный, любопытный, профессионально сделанный. Тем не менее, на мой вкус, это далеко не высший сорт кинопродукции. С картиной «Место встречи изменить нельзя» Говорухина не стоит и сравнивать, как не стоит сравнивать антикварную мебель с пластиковым стулом. Речь даже не о качест­ве режиссуры и актерской игры, но об идейных основаниях.

В «Месте встречи…» враги мирной жизни, бандиты, были обезврежены хитроумно и с полным моральным правом. Герои сияли нравственной чистотой, а любые отступления от высоких законов карались пафосным осуждающим словом. В «Ликвидации» враги мирной жизни просто раздавлены по праву наибольшей силы, а сделавшие это силовые структуры никакой нравственностью не сияли. Просто один гад уничтожил другую гадину. С применением огромного количества голого, отвратительного насилия. Конечно, это вполне современный взгляд на вещи, но на нем нет отпечатка высшей правды, отблеска подлинной человечности, который всегда есть в лучших явлениях искусства.

Отсутствие идеологии сопровождено в «Ликвидации» массой всякого визуального обольщения. Собраны самые красивые и мужественные артисты нашего кино. Напущено изрядное количество местного одесского колорита. Картинка изысканно тонирована под выцветшую фотографию (что применяется в нашем кино почему-то исключительно для фильмов, действие которых происходит в 30–50-е годы прошлого века, в «сталинское время»). Музыка звучит иной раз по десять минут кряду. Наконец, в картине есть незау­рядный «драйв», выхлоп энергии, бешеный темп. Все это создает плотное облако обаяния, которое, впрочем, начинает таять при внимательном рассмотрении.

Возьмем центральную пару героев – начальника угро Давида Гоцмана (Владимира Машкова) и «академика» (Михаила Пореченкова). Мне встретились восторги критиков по поводу того, что главным героем картины стал еврей. Милое дело, а если бы он не был евреем – тогда что? Ведь совершенно очевидно, что национальность была подобрана нашему герою вовсе не для того, чтобы повысить толерантность публики, а чтобы «щи были погуще» – для крутого колорита, для акцента и шикарных реприз. Для того же любовницу бандита Чекана (Ксения Раппопорт) сделали полькой, и в фильме есть сцена допроса ее Гоцманом, когда тот говорит с еврейским акцентом, а она – с польским. В театре такие штуки (акцент или обыгрывание внешней неполноценности речи и походки, типа заикания или хромоты) считаются низшим сортом работы. Здесь это основной принцип завлекательности.

Машков – хороший актер ограниченного диапазона. Он крайне динамичен, переполнен энергией. Но количество психических состояний, которые он может выразить, невелико. Те же самые сдвинутые брови, воспаленные глаза, недобрую ухмылку, злой прищур и т.д. зритель мог видеть множество раз, хотя бы в роли Рогожина («Идиот»). Работа Машкова – та пресловутая «картина маслом», аляповатая, без оттенков, жирно отливающая крупными цветными мазками. Я не оспариваю, что это на свой лад обаятельно и может привлечь любовь публики. Я только считаю, что это не высший пилотаж.

Ясно, отчего роль хитроумного диверсанта отдана Михаилу Пореченкову. Чтобы зритель, отвлеченный «маскировкой» артиста, до последнего не догадался о его истинном лице. Но это истинное лицо так и не выходит наружу. Мы по-прежнему видим корпулентного, очень симпатичного, добродушного парня. Пореченков – славный актер, но изображать головоломную, потаенную двойную жизнь психически сложно-закрученного, да еще идейного, человека он не в силах. Не та психофизика. Представьте себе в этой роли хотя бы Олега Даля, и вы поймете меня.

И какое же противостояние может быть у этих героев? Никакого: просто двое красивых мужчин играют в какие-то «шпион­ские» игры с мордобоем.

Хвалят Сергея Маковецкого в роли Фимы Полужида. Но Маковецкий – суперактер, он может сыграть что угодно, вплоть до летящей ласточки и спичечного коробка. Сделать такого Фиму для него нетрудно. Это же все внеш­нее, шутовское, неглубокое. А как существуют в фильме С. Крючкова и А. Семчев (тетя Песя и ее сынок)? Так ведь даже у Петросяна уже не играют. Разве не выиграли бы образы одесских жителей, если бы актеры сделали то же самое деликатней, тоньше, не столь вульгарно, не в таком восхищении от собственной карикатуры?

Но зритель, именно Петросяном и воспитанный, принимает все на «ура». Ведь эту манеру игры, говорок и шутки он вкушает долгие годы. Этот мнимый «одесский» колорит давно торжествует во всех юмористических телемаркетах, оттого и проходит как «по маслу».

Говорят: лихо закручен сюжет. Вправду лихо – не разберешь, что и происходит. Когда же это наши силовики умудрились внедриться во все вражеские структуры так, что штурм Одессы диверсантами был пресечен чуть ли не в полчаса? Оказалось, главные подручные «академика» – засланные казачки. Значит, начальники все знали обо всем, в том числе и о том, кто главная гнида, только Гоцману не говорили? Значит, герой геройствовал на ровном месте, по недоразумению? И без него бы разобрались прекрасно. Если контрразведка расстреливает ночью бандитов без суда и следствия, а потом таким же макаром без труда ликвидирует и диверсантов, для чего тут вообще герой с попытками самостоятельного расследования? Это уже не герой, а фикция. Вот Машков и играет такую фикцию, энергичную и обаятельную.

Но зритель, конечно, взбодрился. В темном декабре, на фоне скудного политического ландшафта картина «Ликвидация» закачивает все-таки в него порцию энергии, кормит глаз привлекательными лицами. Но выдержит ли эта лента испытание временем – для меня большой вопрос.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление президент Украины Петра Порошенко, не собирающегося «варить кашу» с Путиным в свете его последних предвыборных рейтингов.

//Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за визита Путина в Крым

МИД России вернул МИД Украины ноту протеста, которая была направлена в связи с визитом президента РФ в Крым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на республиканских телеканалах с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о своем решении покинуть президентский пост.

//В мире

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате ответного удара защитников самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили сегодня в армии противостоящей Киеву республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Латвия: запрет на ношение формы армии СССР 9 мая

Латвия: запрет на ношение формы армии СССР 9 мая

Сегодня, 19 марта, комиссия Сейма по правам человека поддержала поправки к закону «О собраниях, шествиях, пикетах», которые предусматривают запрет на ношение формы ВС СССР и нацистской Германии. Поправка гласит, что ветеранов ВОВ будут штрафовать за форму армии СССР

//В мире

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз по поводу итогов выборов президента страны, которые должны состояться 31 марта. Предсказание приведено в заметке, опубликованной на страницах отечественных СМИ.

//Наука

Россиян 21 марта ждет "воронье" полнолуние

Россиян 21 марта ждет "воронье" полнолуние

Предвещающее наступление весны полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили россиянам специалисты из Московского планетария.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Криминал

Из галереи в центре Москвы украдены пять полотен

Из галереи в центре Москвы украдены пять полотен

В частной художественной галерее в центре Москвы произошла кража, по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МВД.

//Новости СМИ2

//Армия

Путин назвал лучший военный самолет в мире

Путин назвал лучший военный самолет в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, какой российский самолет считает лучшим военным самолетом в мире. Об этом он сообщил на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

//Происшествия

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Тегерана

Самолет с 50 пассажирами на борту загорелся в аэропорту Тегерана

Пассажирский самолет загорелся в тегеранском аэропорту Мехрабад. На борту воздушного судна находилось около 100 пассажиров. Об этом во вторник, 19 марта, сообщило агентство Reuters.

//Политика

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области подала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщает интернет-портал РБК. По словам источника канала, Ковтун написала заявление об уходе еще вчера вечером.

//Политика

Америка ввела санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

Америка ввела санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы

В список американских санкций попала венесуэльская золотодобывающая компания Minerven и ее директор Адриан Антонио Пердомо Мата. Об этом во вторник сообщило министерство финансов США.

//Шоу-бизнес

Звёзды любят плагиат: Киркоров, Пугачева, Крид… и Виктор Цой в своё время

Звёзды любят плагиат: Киркоров, Пугачева, Крид… и Виктор Цой в своё время

Почти каждую звезду нашего необъятного шоу-бизнеса можно обвинить в плагиате. Просто кого-то поймали, как говорится, с поличным, а кого-то – нет. Нот в музыке всего семь, как же тут не повториться? Вот и император поп-музыки не устоял и оказался в центре очередного скандала.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей

Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд". По ее признанию, смысл песни "We are the world, we are the children" для нее теперь будет носить иное значение.

//Новости партнеров

//Экономика

Министерство финансов анонсировало сокращения госслужащих в России

Министерство финансов анонсировало сокращения госслужащих в России

В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы. Об этом во вторник рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

//Политика

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку главы Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

//В мире

"Канадский гусь" на Западе стал причиной скандальной моды на мех койота

"Канадский гусь" на Западе стал причиной скандальной моды на мех койота

Новый тренд моды на изделия из шкуры койота вызвал ожесточенные споры на Западе. Модные аукционы заполнены шубами из меха этого животного. Британская Guardian задалась вопросом, этично ли это

//Общество

Интимные тандемы по зачатию детей

Интимные тандемы по зачатию детей

Как говорится, деньги лишними не бывают, особенно, если достаются довольно простым путем. А если к способу заработка присовокупить еще и получение удовольствия, то кто же от них откажется?

//Общество

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях". Комментарий супруга Тиграна Кеосаяна разместила в своем Instagram.

//Наука

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Лауреатом крупнейшей математической премии впервые стала женщина

Абелевскую премию присудили профессору Карен Уленбек за "достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине
2

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
3

В России нашли дом, который можно купить на зарплату
4

Выборы на Украине выиграет самый богатый кандидат, считают в Белоруссии
5

СК РФ проводит обыски у производителя кваса «Никола»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры