Появились новости о состоянии режиссера Георгия Данелии

Утром в воскресенье, 24 февраля, в СМИ появилась информация о состоянии известного режиссера Георгия Данелии. Ранее стало известно, что деятеля кино госпитализировали и поместили в реанимацию.

Супруга режиссера Галина сообщила, что в настоящий момент ее муж находится в стабильно тяжелом состоянии из-за диагностированного у него воспаления легких. Женщина отметила, что врачам удалось стабилизировать дыхание пациента. Более того, заметна "мини-положительная динамика", передает ТАСС.

Напомним, Георгий Данелия снял огромное количество картин, ставших культовыми. В частности он создал фильмы "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Я шагаю по Москве".