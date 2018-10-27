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Супруга Караченцова: перед смертью муж составил завещание
27 октября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее муж оформил завещание, лежа в медучреждении. Актер скончался после продолжительной болезни в 62-й онкологической больнице Красногорска.
Со слов женщины стало известно о единственном наследнике Николая Караченцова, который оформил документ незадолго до кончины. Все свое имущество актер оставил сыну Андрею.
По словам вдовы актера, Николай Петрович предчувствовал скорую смерть. Поэтому составил свое завещание в присутствии нотариуса прямо в больничной палате.
«Он сказал: я должен быть спокоен, что я все бумаги оформил. Он это сделал, пока лежал здесь в больнице», - цитирует Поргину издание «Российский Диалог».
Артист ушел из жизни 26 октября 2018 года. Гражданская панихида по Николаю Караченцову пройдет 29 октября в театре Ленком, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.
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