Супруга Караченцова: перед смертью‍ муж составил завещание

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ее муж оформил завещание, лежа в медучреждении. Актер скончался после продолжительной болезни в 62-й онкологической больнице Красногорска. СМИ подсчитали наследство Николая Караченцова

Со слов женщины стало известно о единственном наследнике Николая Караченцова, который оформил документ незадолго до кончины. Все свое имущество актер оставил сыну Андрею.

По словам вдовы актера, Николай Петрович предчувствовал скорую смерть. Поэтому составил свое завещание в присутствии нотариуса прямо в больничной палате.

«Он сказал: я должен быть спокоен, что я все бумаги оформил. Он это сделал, пока лежал здесь в больнице», - цитирует Поргину издание «Российский Диалог».

Артист ушел из жизни 26 октября 2018 года. Гражданская панихида по Николаю Караченцову пройдет 29 октября в театре Ленком, похороны состоятся на Троекуровском кладбище.